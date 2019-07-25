Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в КрымуИнтерфакс 07:15
Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
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Пассажиры борта, экстренно севшего в Симферополе, вылетят в Пулково вечером
Петербургский дневник11:13
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Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
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Общество
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Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
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СБУ задержала российский танкер
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Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
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Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
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Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
Обновлено в 09:12
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Заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 10 тысяч
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, снизилось на 13 тыс. - до 1,676 млн с пересмотренных 1,689 млн на предыдущей неделе.
Обновлено в 08:35
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
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Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Госкомиссия раскритиковала геологическую работу Минприроды в Арктике
Госкомиссия по вопросам Арктики по итогам заседания назвала работу Минприроды РФ по геологическому изучению недр в регионе неудовлетворительной.
Обновлено в 10:46
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Авто
«Автотор» построит в России новый завод по проекту Durr
Калининградский «Автотор», взяв за основу проект немецкой компании Durr, построит в России ещё один завод.
Обновлено в 03:33
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино, основанном на книге в жанре нон-фикшн Терезы Карпентер.
Обновлено в 03:17
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
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Лондонский "Арсенал" объявил о заключении сделки с мадридским "Реалом" по аренде полузащитника Даниэля Себальоса.
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Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Александр Ревва показал детское фото и назвал себя «гадким утенком»
Александр Ревва показал, как изменился за примерно четыре десятилетия.
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Турция и США не договорились о зоне безопасности в Сирии
Переговоры Турции и США по вопросу создания зоны безопасности в Сирии не увенчались успехом.
Обновлено вчера в 08:06
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Умер народный артист России Анатолий Торопов
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