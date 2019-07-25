Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в КрымуИнтерфакс 07:15
Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
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Пассажиры борта, экстренно севшего в Симферополе, вылетят в Пулково вечером
Петербургский дневник11:13
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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
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По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
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