Происшествия

Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в КрымуИнтерфакс 07:15

Пассажирский лайнер готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
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