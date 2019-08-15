Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в ПодмосковьеBFM.ru вчера в 23:57

Самолет А-321 «Уральских авиалиний» с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский», сообщает «Интерфакс». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Транспортная прокуратура начала проверку ЧП с аварийной посадкой самолета в Подмосковье

ТАСС00:51

Четыре человека пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье

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Росавиация: Спецкомиссия сформирована для расследования причин жесткой посадки самолета в Подмосковье

Агентство Москва00:56

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А-321 в «Жуковском»

Интерфакс01:00

Главные новости к утру 15 августа

Коммерсантъ00:01
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В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов

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Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

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Обновлено вчера в 20:48
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К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры

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Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

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Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:32
Культура

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
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Общество

Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов

Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено 13 августа в 15:43
Культура

Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданство

Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
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Политика

Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне.
Обновлено вчера в 23:22
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
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Футбол

Ветеран «Барселоны» сомневается в необходимости подписания Неймара

Ветеран подверг сомнению необходимость данного трансфера.
Обновлено в 00:59
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье

В Россию пришла убивающая людей неизвестная бактерия

Ученые пытаются идентифицировать супербактерию, от которой умирают люди по всему миру. Они гибнут от болезней неясного происхождения.
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Армия и оружие

Американские A-10 оснастили новым крылом

Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских.
Обновлено вчера в 20:32
Технологии

Huawei усиливает российский центр разработки

Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок (Research & Development, R&D). До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь к работе в R&D еще более 1000 новых специалистов.
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Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой

Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
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Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

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Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
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Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства.
Обновлено 13 августа в 11:46
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