Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в ПодмосковьеBFM.ru вчера в 23:57
Самолет А-321 «Уральских авиалиний» с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский», сообщает «Интерфакс». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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