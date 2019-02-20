Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветраLenta.ru вчера в 20:44
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку. Об этом сообщает Popular Mechanics.
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с чего всё началось
При выполнении рейса Лос-Анджелес — Лондон авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787 смог разогнаться до скорости 801 миля, или 1289 километров, в час, хотя формально его максимум — 956 километров в час.Naked Scienceвчера в 06:32
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Экономика
Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов
Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.
Обновлено в 01:40
Политика
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий
Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено 18 февраля в 10:11
Происшествия
Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме
Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
Обновлено в 02:15
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Единственной женщиной-миллиардером в России раньше считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Новосибирский рэпер избил и ограбил назойливых фанатов
Обновлено в 01:55
Происшествия
Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре
Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Стала известна основная причина смерти российских мужчин
Отмечается, что в 2017 году из-за этих болезней, которые включают инфаркт миокарда и инсульт, погибли 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика
ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс
ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика
Обновлено вчера в 04:57
Общество
В России может появиться реестр игроманов
В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.
Обновлено в 01:45
Политика
Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.
Обновлено в 02:02
Футбол
ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИ
По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.
Обновлено в 00:34
Кино
Показ «Т-34» прошел с аншлагом в городах США
Основные показы российской кинокартины Алексея Сидорова «Т-34» с большим успехом прошли в Соединенных Штатах вопреки призыву украинских дипломатов запретить прокат фильма, заявил Александр Беляков, директор по развитию группы компаний "Киносфера", которая производит показ картины в США и Канаде.
Обновлено в 01:02
Политика
Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну
Белоруссии грозит война, если она не начнет проводить реформы, чтобы уберечься от "российской агрессии", заявил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью для Liga.net.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России
По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70
По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Народная артистка СССР Гюлли Мубарякова скончалась в Уфе
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море
Обновлено в 00:18
Политика
В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине
Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
Обновлено в 00:33
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Имидж футбола пострадал после инцидента с Кокориным и Мамаевым
Скандал с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно повлиял на имидж футбола.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию
Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона
Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) может появиться в России уже к концу этого года.
Обновлено в 01:16
Политика
Оппозиция раскритиковала Нетаньяху за отказ от визита в Россию
Один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который отказался от визита в России ради помощи ультраправым.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Власти дадут МВД доступ к данным о здоровье водителей
Обмен медицинской информацией МВД сможет получать данные от Минздрава о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, в частности страдают алкоголизмом и наркоманией.
Обновлено в 00:03