Происшествия

Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в СимферополеВести.Ru 07:42

Самолет авиакомпании Red Wings из-за технических проблем совершил аварийную посадку в Симферополе, никто из 140 находившихся на борту пассажиров не пострадал. У рейса WZ786 возникли проблемы сразу после вылета в Санкт-Петербург — во время набора высоты экипажу Airbus A320 не удалось убрать шасси.
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Пассажиры борта, экстренно севшего в Симферополе, вылетят в Пулково вечером

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Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси

РИА Новости08:06

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе с неубранным шасси

Интерфакс07:47
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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