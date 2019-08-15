Число пострадавших после экстренной посадки пассажирского самолета А321 возросло. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что за медицинской помощью обратились 55 человек.

55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле

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