Пассажирский поезд сошел с рельсов в ЗабайкальеBFM.ru 03:11

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги. Состав двигался по маршруту Новосибирск-Владивосток.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

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