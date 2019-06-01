Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в ЗабайкальеBFM.ru 03:11

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги. Состав двигался по маршруту Новосибирск-Владивосток.
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Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье

РБК11:38

Ространснадзор проведет внеплановую проверку РЖД после схода вагонов в Забайкалье

ТАСС11:21

Пассажиров сошедшего с путей поезда разместили на вокзале в Забайкалье

Газета.Ru03:38

СК начал проверку по факту схода с рельсов вагонов поезда в Забайкалье

RT на русском04:08

Пассажиров сошедшего с путей поезда в Забайкалье разместили на вокзале

РИА Новости03:01

СК проверит обстоятельства ЧП с пассажирским поездом в Забайкалье

Вести.Ru08:59

Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье

Интерфакс00:50
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Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

Обновлено в 11:05
Происшествия

Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали

Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
Обновлено в 11:22
Спорт

«Тюмень» впервые выиграла чемпионат России по мини-футболу

Тюмень обыграла КПРФ со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:23
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон дал комментарий по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" в российском прокате, сообщает RT.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Экономика

Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года

С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком

Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Футбол

Арбелоа выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа прокомментировал трагическую смерть форварда «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали при наезде автомобиля

В Санкт-Петербурге в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов пострадали три человека.
Обновлено в 12:53
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