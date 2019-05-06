Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП при посадке в НорильскеРоссийская газета 04:13

В аэропорту Норильска пассажирский Boeing во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, инцидент произошел в 9.25 по Мск.
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Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

РБК04:32

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

ТАСС04:10

Пассажирский «Боинг» выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске

Эхо Москвы04:00

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП, сообщил источник

РИА Новости03:51

В Норильске Boeing выкатился за пределы ВПП

Московский Комсомолец04:03

Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

Коммерсантъ03:54

Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Норильска

Интерфакс03:53
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
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Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
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Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
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Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Город краевого подчинения Красноярского края. Административный центр городского округа город Норильск. Расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска. Норильск - самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей.
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