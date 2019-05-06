При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВППВести.Ru 04:07

После приземления в аэропорту Норильска пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

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