Происшествия
При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВППВести.Ru 04:07
После приземления в аэропорту Норильска пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".
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Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Обновлено в 06:03
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет.
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Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В Оренбуржье для чиновников Радоницу сделали нерабочим днем
В Оренбуржье в этом году Радоница станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 07:42
Общество
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак
Обновлено в 05:52
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Volkswagen выпустит свой первый электросамокат
Фото: www.volkswagen-newsroom.com Ранее Inc. рассказывал, как пользователи электросамокатов из Австралии пожаловались, что их транспорт оскорбительно выражается и грязно ругается на них.
Обновлено в 08:19
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей
По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Мосгорсуд признал законной блокировку видео на песню "Иуда" рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), отклонив, таким образом, жалобу защиты, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:34
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика
Китай отказался участвовать в сделке по ядерному разоружению
Китай выступает против того, чтобы кто-то говорил от имени Китая, мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении - говорится в официальном заявлении МИД страны.
Обновлено в 04:31
Футбол
Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезона
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба.
Обновлено в 07:50
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19