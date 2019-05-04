Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в рекуLenta.ru 00:19

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте. Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN.
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Boeing 737 со 143 пассажирами упал в реку в США

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RT на русском01:41
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Создание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) изначально было ошибкой, которая теперь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и лишь усиливает напряженность.
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