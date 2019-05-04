В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в рекуLenta.ru 00:19

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте. Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN.

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

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