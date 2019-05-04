Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в СШАГазета.Ru вчера в 23:14
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри. По его словам, речь идет о коммерческом самолете.
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Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Медведчук: Зеленский игнорирует болезненные вопросы общества
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил опасения, что избранный главой государства Владимир Зеленский будет игнорировать самые болезненные вопросы украинского общества, прикрываясь популизмом.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено вчера в 03:53
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто
Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в городах Оттава и Торонто.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского
В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье
Медики назвали 5 причин расслоения ногтей
Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено вчера в 03:33
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Театры
Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков
В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США
Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Стадо оленей заметили на улицах Кемерова
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ
Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок
Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.
Обновлено 02 мая в 11:00
Футбол
«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Обновлено вчера в 16:50
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20