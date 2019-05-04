Пассажирский Boeing 737 упал в реку в СШАГазета.Ru вчера в 23:14

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри. По его словам, речь идет о коммерческом самолете.

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

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