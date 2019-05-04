Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в СШАГазета.Ru вчера в 23:14

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри. По его словам, речь идет о коммерческом самолете.
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Boeing оказывает техническую помощь в расследовании инцидента с самолетом во Флориде

ТАСС05:58

Опубликованы кадры с места падения Boeing 737 в реку во Флориде

РИА Новости09:00

Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737

Lenta.ru06:06

Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

Вести.Ru06:12

Видео упавшего в реку Boeing 737 попало в Сеть

Газета.Ru05:14

В США пассажирский Boeing 737 при посадке скатился в реку — видео

RT на русском05:10

Во Флориде госпитализировали 21 пассажира съехавшего в реку Boeing 737

РБК00:53
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II

Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Культура

Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили плевательную дуэль

Обновлено в 09:05
Политика

Сатановский указал на проблемы Украины из-за отказа от топлива РФ

Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на проблемы в атомной промышленности Украины.
Обновлено 02 мая в 02:18
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили на 3 мая

Синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности до 3 мая.
Обновлено 02 мая в 05:49
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В пригороде Кургана горит поселок Смолино

Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Общество

Христиане могут быть наиболее преследуемой группой верующих

По словам авторов промежуточного доклада, верующих заставляют массово уезжать из родных мест.
Обновлено в 10:00
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Кино

Поклонники космической саги отмечают День «Звездных войн»

Обновлено в 03:35
Игры

Видео: трейлер Days Gone с восторгами прессы

Обновлено в 06:35
Музыка

20 тыс. человек отдали голоса на «Московской весне A Cappella»

Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Транспорт

Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу

Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.
Обновлено в 10:27
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Авто

Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников

Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»

Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины

У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика

Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси

4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Футбол

Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ хорошо играл вдевятером»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команда хорошо смотрелась вдевятером в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1). Единственный мяч "шпоры" пропустили в компенсированное время.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Обновлено в 10:36
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