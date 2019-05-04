Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в СШАГазета.Ru вчера в 23:14
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри. По его словам, речь идет о коммерческом самолете.
Читать в источнике
Оценить360
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II
Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Культура
Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили плевательную дуэль
Обновлено в 09:05
Политика
Сатановский указал на проблемы Украины из-за отказа от топлива РФ
Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на проблемы в атомной промышленности Украины.
Обновлено 02 мая в 02:18
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили на 3 мая
Синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности до 3 мая.
Обновлено 02 мая в 05:49
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Общество
Христиане могут быть наиболее преследуемой группой верующих
По словам авторов промежуточного доклада, верующих заставляют массово уезжать из родных мест.
Обновлено в 10:00
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Кино
Поклонники космической саги отмечают День «Звездных войн»
Обновлено в 03:35
Игры
Видео: трейлер Days Gone с восторгами прессы
Обновлено в 06:35
Музыка
20 тыс. человек отдали голоса на «Московской весне A Cappella»
Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Транспорт
Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу
Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины
У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси
4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Футбол
Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ хорошо играл вдевятером»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команда хорошо смотрелась вдевятером в матче чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1). Единственный мяч "шпоры" пропустили в компенсированное время.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Лодка с людьми перевернулась на Ангаре
Обновлено в 10:36