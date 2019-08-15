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Пассажирский самолет Airbus А321 совершил аварийную посадку в Московской области. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, воздушное судно вылетело из Москвы в Симферополь.

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