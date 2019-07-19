Происшествия
Пассажиров рейса Москва-Ереван экстренно эвакуировали в ШереметьевоТелеканал 360° вчера в 20:06
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, была произведена эвакуация пассажиров по трапам. Во время нее три человека получили ссадины. РЕН ТВ сообщил, что владельцем самолета является авиакомпания Nordwind Airlines.
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