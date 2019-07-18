Экономика
Пассажиров предупредили о возможном подорожании «Яндекс.Такси»Актуальные Новости 03:36
Представители Общественного объединения пассажиров предупредили граждан о возможном подорожании услуг службы «Яндекс.Такси».
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Экономика
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
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Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
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Обновлено в 20:56
Происшествия
Пассажир упал на рельсы Сокольнической линии московского метро
Пассажир упал с платформы на рельсы на "красной" ветке столичного метро.
Обновлено в 19:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
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Футбол
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Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
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Спикер парламента Косово выступил перед конгрессменами США
На форуме Весели выступил перед конгрессменами и представителями парламентов многих государств, среди которых были и такие, которые ещё не признали независимости Косово.
Обновлено вчера в 02:39
Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Общество
Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»
Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
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Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини
«На диком пляже на берегу озера», — написала певица. Она отметила, что не использовала фильтры и фотошоп.
Обновлено в 10:48
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено в 15:37
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Экономика
Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА
Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".
Обновлено в 14:56
Наука
Физики описали смерть людей от темной материи
Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Экс-сотрудница BBC разоблачила методы британского агентства по созданию фейков о Сирии
Портал USA Really выложил расследование, проведенное бывшей сотрудницей британского информационного агентства BBC Анной Бирс, об искажениях фактов, которые намеренно вносятся журналистами компании в материалы по ситуации в Сирии.
Обновлено в 13:46
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Технологии
В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли
Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено в 08:00