Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%REGNUM 10:56
Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров. Такие данные приводит 12 августа пресс-служба Росавиации.
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% - до 14,13 млн человек
Агентство Москва09:00
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