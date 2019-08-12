Экономика

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%REGNUM 10:56

Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров. Такие данные приводит 12 августа пресс-служба Росавиации.
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Российские авиакомпании с начала года увеличили перевозки на 11,7%

Коммерсантъ15:11

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%

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Rambler News Service09:01

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ТАСС09:23

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%

Интерфакс09:03

В январе – июле российские авиакомпании увеличили перевозки на 11,7%

DP.RU09:42

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% - до 14,13 млн человек

Агентство Москва09:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:34, Вашингтон
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