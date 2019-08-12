Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%REGNUM 10:56
Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров. Такие данные приводит 12 августа пресс-служба Росавиации.
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% - до 14,13 млн человек
Агентство Москва09:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:09, Вашингтон
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