Экономика
Пассажиропоток российских аэропортов в 2018 году вырос на 11%Urbc.Ru 08:01
Пассажиропоток российских аэропортов за январь-декабрь 2018 года составил 206 млн 875 тыс. человек, что на 11% превышает показатель 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
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В Омском аэропорту пассажиропоток за год вырос на 16% – до более 1,1 млн людей
Коммерческие Вести22:04
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