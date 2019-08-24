Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до ЧебоксарПравда ПФО 22 августа в 10:01
Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар. Видео инцидента опубликовано в Интернете. Согласно данным, которые приводит Телеграм-канал Baza, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны кого-то из родственников.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ06:12
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Роспотребнадзор возбудил административное дело по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании «Победа»
Агентство Москвавчера в 23:55
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