с чего всё началось

Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар. Видео инцидента опубликовано в Интернете. Согласно данным, которые приводит Телеграм-канал Baza, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны кого-то из родственников.

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

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