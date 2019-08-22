Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар. Видео инцидента опубликовано в Интернете. Согласно данным, которые приводит Телеграм-канал Baza, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны кого-то из родственников.

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Политика Зеленскому предложили план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.

Происшествия В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.

Культура Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Происшествия Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.

Политика Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".

Происшествия Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.

Космос Virgin Galactic показала обновленный космопорт «Америка» Virgin Galactic показала интерьер космического космопорта «Америка» На первом этаже расположен ангар, в котором во время работы объекта будет находиться самолет-носитель компании.

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Происшествия Предчувствие кризиса вынудило французов покуситься на святое Всплеск краж старинных колоколов во Франции может оказаться предвестником экономического кризиса, пишет Bloomberg.

Авто Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров Грузовое направление дилерской сети пополнилось 4 новыми центрами: ООО «ТТМ Центр» (Саратов), ООО «Пензенская автомобильная компания» (Пенза), ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис» (Великий Новгород), ООО «АвтоФорум-Богородск-П» (Московская область).

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Общество Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Армия и оружие Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.

Происшествия Склад свечей горит в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествия Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.

Армия и оружие Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3 Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).