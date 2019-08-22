Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до ЧебоксарПравда ПФО вчера в 10:01
Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар. Видео инцидента опубликовано в Интернете. Согласно данным, которые приводит Телеграм-канал Baza, женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны кого-то из родственников.
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Спешащая на похороны женщина рассказала, как ее не пускали на самолет в Чебоксары
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