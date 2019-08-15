Происшествия
Пассажирка аварийно севшего А321 отказалась летать самолетамиМИР 24 05:04
Екатерина Свечникова, летевшая в лайнере, совершившем жесткую посадку в аэропорту «Жуковский», в ближайшее время не намерена пользоваться самолетами, сообщает РИА «Новости». Женщина летела на отдых в Крым, но после случившегося не решится путешествовать самолетами.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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