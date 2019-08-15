Екатерина Свечникова, летевшая в лайнере, совершившем жесткую посадку в аэропорту «Жуковский», в ближайшее время не намерена пользоваться самолетами, сообщает РИА «Новости». Женщина летела на отдых в Крым, но после случившегося не решится путешествовать самолетами.

Общество Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Общество Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Футбол Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.

Футбол Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит» Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».

Политика Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

Политика Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Политика Крупнейший банк Турции прекратил сотрудничество с Венесуэлой Крупнейшая по активам кредитная организация Турции - государственный Ziraat Bank, прекращает сотрудничество с Центробанком Венесуэлы из-за американских санкций.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.