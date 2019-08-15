В сети появилось несколько видео утреннего инцидента в Жуковском, в ходе которого пострадали 23 человека, среди которых девять детей. На одной из видеозаписей самолет с тяжелым гулом двигателей снижается над кукурузным полем, после чего ударяется брюхом о землю, и слышатся крики пассажиров.

Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском

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