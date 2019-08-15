Происшествия
Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в ЖуковскомИнтерфакс 03:44
В сети появилось несколько видео утреннего инцидента в Жуковском, в ходе которого пострадали 23 человека, среди которых девять детей. На одной из видеозаписей самолет с тяжелым гулом двигателей снижается над кукурузным полем, после чего ударяется брюхом о землю, и слышатся крики пассажиров.
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Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду
Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
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В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321
Пилоты пассажирского самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
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Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
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Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
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Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
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На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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На сайте поиска работы Headhunter появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве.
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