Происшествия
Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в БурятииSnob.ru 01:58
Лайнер врезался в здание очистных сооружений и загорелся, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.
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Происшествия
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