Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в БурятииSnob.ru 01:58

Лайнер врезался в здание очистных сооружений и загорелся, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.

Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Кино В США умер актер из сериала «Альф» Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Армия и оружие БМП-3 с новейшим модулем «Эпоха» проходит испытания в Минобороны Ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Космос Жители Кургана массово скупают билеты в космос «Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Происшествия В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Происшествия В Калининграде полицейские ограбили янтарный магазин на 14 миллионов Четыре сотрудника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции под видом обыска вынесли из магазина крупную партию полудрагоценного камня общей стоимостью более 14 миллионов рублей.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Экономика В России резко подорожало высшее образование За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Происшествия Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.

Футбол Руни забил гол со своей половины поля Гол был забит на 10-й минуте игры. "Ди СИ Юнайтед" занимает третье место в Восточной конференции. Руни в этом сезоне забил девять мячей.

Происшествия Новые рейды по местам скопления мигрантов прошли в Петербурге Около полутора тысяч иностранных граждан проверили в Петербурге полицейские совместно с бойцами ОМОН ГУ Росгвардии в ходе масштабных профилактических мероприятий в сфере миграционного контроля.

Транспорт Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.

Шоу-бизнес Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери» В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.

Транспорт Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.