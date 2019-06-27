Происшествия

Пассажир записал на видео момент крушения Ан-24 в БурятииSnob.ru 01:58

Лайнер врезался в здание очистных сооружений и загорелся, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 43 пассажира. 22 человека пострадали, командир и бортмеханик самолета погибли.
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Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии

Первое альтернативное телевидение02:45

Появилось видео из потерпевшего крушение самолёта в Бурятии

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Пассажир снял момент аварии Ан‐24

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Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

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Жёсткое видео. Пассажир снял посадку самолёта в Нижнеангарске

Тивиком01:38

В интернете появилось видео момента крушения АН-24 в Нижнеангарске

Номер один01:36

Появилось видео тушения горящего Ан-24

Lenta.ru04:06
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Происшествия

СК возбудил дело о крушении Ан-24 в Бурятии

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