Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людейВедомости 08:04
Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Выживший в трагедии мурманчанин Савченко - Прошу не травить тех, кто выбегал с сумками
Мурманский вестник05:26
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Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
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Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
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"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
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Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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Изменение климата ускорило распространение банановой болезни
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Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз
"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
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Более 300 кошек нашли в канадской квартире
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Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
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Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
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Графен спровоцировал самую быструю химическую реакцию в мире
Взаимодействие водорода с графеном оказалось одной из самых быстрых химических реакций, известных в науке.
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Российские туристы стали реже посещать ОАЭ
В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
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Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
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Здоровье
Вероника Скворцова высоко оценила здравоохранение области
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Найдено новое место зарождения человеческой цивилизации
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«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
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Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
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