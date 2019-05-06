Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людейВедомости 08:04

Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Михаил Савченко рассказал подробно о катастрофе в Шереметьево

Би-порт08:20

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Телеканал 360°08:12

Выживший в самолете Мурманск-Москва: Не думаю, что хоть один в этом горящем аду хладнокровно тащил чемоданы

Nord-News06:27

Многих просто переклинило: выживший при пожаре самолета мурманчанин рассказал об эвакуации

РЕН ТВ07:41

Летевший на «Суперджете» мурманчанин призвал не травить выживших

Взгляд.ру07:38

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Ведомости08:04

Выживший в трагедии мурманчанин Савченко - Прошу не травить тех, кто выбегал с сумками

Мурманский вестник05:26
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляют жизни без интернета

Почти половина россиян не представляют, как жить без интернета.
Обновлено в 02:11
Наука

Изменение климата ускорило распространение банановой болезни

Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Экономика

Ущерб Украины от разрыва с РФ превышает российский в 13 раз

"К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза", - заявил он, добавив, что в общей сложности потери Украины в 13 раз превышают российские.
Обновлено в 19:21
Политика

Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Финансы

Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично

За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек, сообщает CTV News.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Наука

Графен спровоцировал самую быструю химическую реакцию в мире

Взаимодействие водорода с графеном оказалось одной из самых быстрых химических реакций, известных в науке.
Обновлено в 06:13
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с младшим сыном

Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию со своим младшим сыном Григорием.
Обновлено в 03:54
Транспорт

Из-за «парадной» пробки южносахалинцы опоздали на работу и в школу

Обновлено в 19:10
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Путешествия

Российские туристы стали реже посещать ОАЭ

В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Здоровье

Вероника Скворцова высоко оценила здравоохранение области

Первыми в России донские медики стали использовать выездную форму оказания специализированной медицинской помощи: с 2005 года в Ростовской области работает «клиника на колесах» — передвижной диабет-модуль.
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
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