Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людейВедомости 08:04
Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Выживший в трагедии мурманчанин Савченко - Прошу не травить тех, кто выбегал с сумками
Мурманский вестник05:26
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«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
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Эксперты из Германии предупредили об опасности антибиотиков, содержащих фторхинолон
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Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Происшествия
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Политика
Демократы в Конгрессе угрожают генпрокурору санкциями из-за доклада Мюллера
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригрозил обвинить министра юстиции США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:26
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Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
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Экономика
Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Обновлено в 06:26
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Политика
ФСБ запустила анонимный опрос о борьбе с коррупцией
Федеральная служба безопасности на официальном сайте запустила анонимный опрос для оценки эффективности антикоррупционных мер.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца
В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Авто
В Citroen отказались от модели C4 Spacetourer
В руководстве компании Citroen приняли решение отказаться от модели C4 Spacetourer и не создавать для него преемника.
Обновлено в 11:07
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
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Космос
Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период
Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Авто
Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок
Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
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Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
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