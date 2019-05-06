Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людейВедомости 08:04

Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

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