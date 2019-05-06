Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людейВедомости 08:04

Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
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Летевший на «Суперджете» мурманчанин призвал не травить выживших

Взгляд.ру07:38

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Телеканал 360°08:12

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Ведомости08:04

Многих просто переклинило: выживший при пожаре самолета мурманчанин рассказал об эвакуации

РЕН ТВ07:41

Михаил Савченко рассказал подробно о катастрофе в Шереметьево

Би-порт08:20

Выживший в самолете Мурманск-Москва: Не думаю, что хоть один в этом горящем аду хладнокровно тащил чемоданы

Nord-News06:27

Выживший в трагедии мурманчанин Савченко - Прошу не травить тех, кто выбегал с сумками

Мурманский вестник05:26
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 11:35
Экономика

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Здоровье

Эксперты из Германии предупредили об опасности антибиотиков, содержащих фторхинолон

Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции Германии (BfArM) сделал заявление об ограничении приема антибиотиков, содержащих фторхинолон.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Обновлено в 10:55
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 03:56
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком

Обновлено в 11:42
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Политика

Демократы в Конгрессе угрожают генпрокурору санкциями из-за доклада Мюллера

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригрозил обвинить министра юстиции США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Экономика

Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Обновлено в 06:26
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Политика

ФСБ запустила анонимный опрос о борьбе с коррупцией

Федеральная служба безопасности на официальном сайте запустила анонимный опрос для оценки эффективности антикоррупционных мер.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой

Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца

В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Авто

В Citroen отказались от модели C4 Spacetourer

В руководстве компании Citroen приняли решение отказаться от модели C4 Spacetourer и не создавать для него преемника.
Обновлено в 11:07
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 09:25
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Авто

Перелицованный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
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