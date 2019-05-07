Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажировLenta.ru 06:18
В заключение Молчанов рассказал о человеке, который сидел на 18-м ряду и сумел выжить: он бросился к выходу из лайнера после первого скачка — «это его и спасло». Самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево вечером 5 мая.
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Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»
Московский Комсомолец07:49
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