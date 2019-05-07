Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажировLenta.ru 06:18

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»

Московский Комсомолец07:49

Появилось новое видео с места крушения самолёта Superjet

ТВ-2106:58

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Lenta.ru06:18

«Там было пекло». Страшное свидетельство пассажира, выжившего в горящем самолете

Daily04:09

Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о «моментальной» гибели людей. «Спасать было некого»

URA.Ru04:05

Первые минуты трагедии с мурманским рейсом в Шереметьево глазами выжившего

Nord-News07:33

Выживший пассажир SSJ подтвердил худшие подозрения Сети: «Люди с чемоданами - это бизнес-класс»

Царьград03:48
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Экономика

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Пиарщица мэрии Югры публично извинилась за грубость в соцсетях

Руководитель отдела информационной политики мэрии Сургутского района Любовь Иванцова принесла публичные извинения за грубое обращение с местными жителями, которое было замечено с ее стороны в социальных сетях.
Обновлено в 10:24
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге

Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.
Обновлено в 04:16
Общество

В Германии сокращается число неграмотных

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Прокуратура просит суд арестовать Савченко

Генпрокуратура Украины вновь просит суд арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в центре Киева.
Обновлено в 05:19
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено вчера в 10:58
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Политика

Госдеп подтвердил, что посол США в Киеве покинет свой пост в мае

Американский посол в Киеве Мари Йованович уходит с поста в мае, как и было намечено ранее, рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник представитель Госдепартамента.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Обновлено в 10:23
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины

"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали глумливое видео с горящим Superjet

Обновлено в 04:12
Футбол

«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений Турбин

Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Samsung просит не отменять предзаказы на Galaxy Fold

Компания Samsung просит клиентов не отменять оформленные предзаказы на смартфон Galaxy Fold.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»

Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Игры

9 мая Ubisoft отменит 20% скидку на предзаказы и свежие релизы в Uplay

Некоторые активные пользователи Uplay получили электронное письмо о том, что с 9 мая в магазине больше нельзя будет получать 20% скидку на предварительные заказы и свежие релизы в течение трёх месяцев после их выхода в обмен на 100 очков Ubisoft Club.
Обновлено в 05:26
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество

Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя

В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Общество

На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы

Военная техника прошла от улицы Нижние Мневники через Триумфальную площадь до Большого Каменного моста. Парад Победы начнется 9 мая в 10.00.
Обновлено в 03:45
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