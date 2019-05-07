Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажировLenta.ru 06:18
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»
Московский Комсомолец07:49
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Экономика
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
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Пиарщица мэрии Югры публично извинилась за грубость в соцсетях
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Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.
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Общество
В Германии сокращается число неграмотных
Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
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Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки
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Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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Политика
Госдеп подтвердил, что посол США в Киеве покинет свой пост в мае
Американский посол в Киеве Мари Йованович уходит с поста в мае, как и было намечено ранее, рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник представитель Госдепартамента.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Обновлено в 10:23
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины
"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота
В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений Турбин
Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Samsung просит не отменять предзаказы на Galaxy Fold
Компания Samsung просит клиентов не отменять оформленные предзаказы на смартфон Galaxy Fold.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»
Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Игры
9 мая Ubisoft отменит 20% скидку на предзаказы и свежие релизы в Uplay
Некоторые активные пользователи Uplay получили электронное письмо о том, что с 9 мая в магазине больше нельзя будет получать 20% скидку на предварительные заказы и свежие релизы в течение трёх месяцев после их выхода в обмен на 100 очков Ubisoft Club.
Обновлено в 05:26
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество
Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя
В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Общество
На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы
Военная техника прошла от улицы Нижние Мневники через Триумфальную площадь до Большого Каменного моста. Парад Победы начнется 9 мая в 10.00.
Обновлено в 03:45