Происшествия

Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видеоПятый канал 03:30

В результате жесткой посадки авиалайнера утром в четверг, 27 июня, в Нижнеангарске погибли два человека. Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.
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Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии

Первое альтернативное телевидение02:45

Появилось видео из потерпевшего крушение самолёта в Бурятии

Байкал-Daily02:27

Пассажир Ан-24 снял жесткую посадку самолета на видео

Lenta.ru01:50

Жёсткое видео. Пассажир снял посадку самолёта в Нижнеангарске

Тивиком01:38

В интернете появилось видео момента крушения АН-24 в Нижнеангарске

Номер один01:36

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

РИА Новости02:05

Пассажир снял момент аварии Ан‐24

Телеканал 360°01:22
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Происшествия

Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу

Обновлено в 02:51
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
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«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
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Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Владимир Путин назначил врио президента Ингушетии, им стал Махмуд-Али Калиматов, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
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Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Космос

Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 25 июня в 21:09
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Променад-1»

По словам очевидицы, оказавшейся на месте происшествия, в торговом центре сработала пожарная тревога, после чего посетители покинули помещение, а к месту инцидента приехали полицейские, пожарные и скорая помощь.
Обновлено в 04:30
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

Водителя автобуса осудили за ДТП с семью погибшими в Калужской области

Обновлено в 05:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Обновлено в 04:26
Политика

Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия

Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15
Футбол

Руни забил гол со своей половины поля в матче с «Орландо»

Обновлено в 03:06
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Кино

Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

Обновлено в 00:41
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
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