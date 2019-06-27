Происшествия
Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видеоПятый канал 03:30
В результате жесткой посадки авиалайнера утром в четверг, 27 июня, в Нижнеангарске погибли два человека. Момент аварийной посадки самолета Ан-24 зафиксировали камеры наружного наблюдения.
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Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу
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В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
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Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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