Видео крушения Ан-24 в Бурятии появилось в СетиНародные новости 00:11

В Сети появилось видео, на котором показано возгорание самолета Ан-24, совершившего экстренную посадку в Бурятии в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Бурятии Алексея Фишева.

Видео крушения Ан-24 в Бурятии появилось в Сети

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