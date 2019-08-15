Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном полеИзвестия 05:11
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области. Кадры снял один из пассажиров, ролик публикует РЕН ТВ.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов
В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ устроили пьяную драку, во время которой один прострелил ногу другому.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме
Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Экономика
На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково»
Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
Обновлено в 08:32
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Aston Martin будет делать гаражи для своих спорткаров
Компания Aston Martin объявила о создании подразделения Automotive Galleries and Lairs, специализирующегося на гаражах для британских спорткаров.
Обновлено в 08:08
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Хоккей
Омский «Авангард» объявил о приезде Овечкина
Нападающий сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откроет товарищеский матч между «Авангардом» и «Динамо».
Обновлено вчера в 06:59
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Обновлено в 07:41
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35