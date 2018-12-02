Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта. Паспорт ОАЭ, дающий возможность безвизового посещения 167 стран, возглавил этот рейтинг.

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Армия и оружие Армия и оружие The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин» Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом