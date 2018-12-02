с чего всё началось

Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта. Паспорт ОАЭ, дающий возможность безвизового посещения 167 стран, возглавил этот рейтинг.

Политика Политика Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские власти планируют захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.

Политика Политика Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".

Политика Политика В Грузии задержали семерых граждан Украины В Тбилиси задержали семерых граждан Украины. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Политика Политика Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.

Армия и оружие Армия и оружие Россия завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин» Испытания нового российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" успешно завершены, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника".

Политика Политика Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая "Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политика Политика Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Макрон прибыл к Триумфальной арке после беспорядков в Париже Президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали "желтые жилеты" во время протестной акции в Париже, передает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

Политика Политика США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля Администрация США намерена ввести второю часть санкций против России по делу об отравлении Скрипалей.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.

Политика Политика В ГД готовят послабления для получения гражданства России украинцами Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Политика Политика Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Политика Политика Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».