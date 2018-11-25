Единоборства
Паскаль назвал Бивола лучшим боксером полутяжелого веса
Паскаль назвал Бивола лучшим боксером полутяжелого весаРИА Новости02:12
Канадец Жан Паскаль заявил, что в бою с Дмитрием Биволом выложился на максимум, а также назвал российского боксера лучшим в полутяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье Бивол в США единогласным решением судей победил Паскаля и защитил пояс WBA в полутяжелом весе.
РИА Новости02:12
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