Единоборства

Паскаль назвал Бивола лучшим боксером полутяжелого веса
РИА Новости
02:12

Канадец Жан Паскаль заявил, что в бою с Дмитрием Биволом выложился на максимум, а также назвал российского боксера лучшим в полутяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье Бивол в США единогласным решением судей победил Паскаля и защитил пояс WBA в полутяжелом весе.
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Sports.ruвчера в 23:57
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Канадский боксёр
Канадский боксёр-профессионал гаитянского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF в суперсреднем весе, в полутяжёлом весе. Чемпион Канады в суперсреднем весе.
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