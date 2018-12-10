Политика

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО
ТАСС
09:36

Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом. Об этом заявил в понедельник и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
ТАСС09:36
с чего всё началось

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию "Решительное содействие" в Афганистане.
РИА Новости09:26

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Sputnik Армения09:38

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

ТАСС09:36

Пашинян заявил об отсутствии у Армении желания становиться членом НАТО

RT на русском09:34

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

РИА Новости09:26
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
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