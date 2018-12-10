Политика

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО
ТАСС
09:36

Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом. Об этом заявил в понедельник и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
ТАСС09:36
с чего всё началось

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию "Решительное содействие" в Афганистане.
РИА Новости09:26

Подробнее о событии

Определено будущее отношений Армении с НАТО

Lenta.ru11:12

Премьер Пашинян высказался о возможности вступления Армении в НАТО

Взгляд.ру10:40

Пашинян рассказал о планах Армении в отношении НАТО

Газета.Ru09:41

У Армении нет желания становиться членом НАТО - Пашинян

Sputnik Армения09:38

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

ТАСС09:36

Пашинян заявил об отсутствии у Армении желания становиться членом НАТО

RT на русском09:34

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

РИА Новости09:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной

Обновлено в 20:33
Политика

Мэй отложила голосование о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила парламентское голосование по Brexit, так как ее план выхода страны из Евросоюза не поддержало большинство депутатов.
Обновлено в 19:55
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 20:20
Политика

США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию

Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть".
Обновлено в 20:33
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 19:27
Политика

Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 18:33
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено в 19:10
Политика

Один из пяти кандидатов в губернаторы Приморья снялся с выборов

Обновлено в 20:45
Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 19:50
Политика

СБУ обвинила УПЦ МП в ведении войны против Украины

«Структуры Московского патриархата целенаправленно используются высшим политическим руководством и спецслужбами РФ для ведения гибридной войны против Украины», — сказано в буклетах СБУ.
Обновлено в 20:43
Политика

Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 20:36
Политика

Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну

Обновлено в 19:46
Политика

«Ваши дела плохи». Экс-глава ЦРУ назвал твиты Трампа бредовыми

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал твиты, которые публикует президент США Дональд Трамп, "бредовыми".
Обновлено в 20:42
ещё по теме
Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский государственный деятель, политик. Премьер-министр Армении, исполняющий обязанности Премьер-министра Армении с 16 октября 2018 года. Лидер бархатной революции в Армении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное