27 декабря в Москве состоялась встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой и.о.премьера сообщил в фейсбуке, что Армения и Россия не достигли какого-либо решения по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год и что "обсуждения продолжатся в рабочем порядке".

Пашинян сообщил, что договорился с Путиным о цене на газ

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