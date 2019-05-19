Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские судыLenta.ru 12:53
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране. Этот призыв прозвучал после освобождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян.
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Футбол
Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Музыка
Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала
Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.
Обновлено в 14:50
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Политика
Порошенко объяснил свое решение остаться в политике
Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:15
Культура
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хотел бы воевать с Тегераном.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Политика
Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
Обновлено в 15:24
Политика
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.
Обновлено в 14:53
Общество
Западной Украине и Одесской области грозит шторм
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился матч 30 тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Обновлено в 08:18
Политика
Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Игры
Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска
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Обновлено в 09:43
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Музыка
Мадонна назвала всех участников финала «Евровидения-2019» победителями
Мадонна назвала всех участников финала конкурса победителями.
Обновлено в 01:43