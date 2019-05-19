Пашинян призвал заблокировать все армянские судыLenta.ru 12:53

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране. Этот призыв прозвучал после освобождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян.

Футбол Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом» Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.

Происшествия Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

Музыка Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.

Происшествия Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.

Политика Порошенко объяснил свое решение остаться в политике Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.

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Футбол В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.

Армия и оружие Вашингтон объявил Тегерану гибридную войну Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хотел бы воевать с Тегераном.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Армия и оружие Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.

Политика Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Баскетбол Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Политика Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.

Политика Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.

Общество Западной Украине и Одесской области грозит шторм «По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Хоккей Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.

Политика Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко» Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.

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