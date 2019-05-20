Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в АрменииКоммерсантъ 08:16

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране. Он заявил, что благодарен всем, кто «откликнулся на его призыв» и блокировал суды.
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Сторонники Пашиняна разблокировали суды

Lenta.ru08:30

Премьер-министр Армении призвал разблокировать здания судов республики

Эхо Москвы06:02

Премьер Армении призвал разблокировать здания судов республики

ТАСС05:38

Армения в ожидании послания премьера: входы в суды заблокированы

REGNUM02:46

В Армении протестующие по призыву премьера блокируют входы в здания судов

РИА Новости01:10

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Коммерсантъ08:16

Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все суды

Sputnik Армения05:19
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Общество

В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера

Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
Обновлено в 08:20
Происшествия

Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда

Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Политика

В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады

Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Футбол

Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест

Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.
Обновлено в 07:19
Здоровье

В Белоруссии разрешат иностранцам употреблять гашиш и амфетамин во время Европейских игр

Иностранцам, которые приедут в Белоруссию на Европейские игры, разрешат употреблять наркотические вещества, но с рядом условий.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Обновлено в 04:00
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Кино

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:32
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
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Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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