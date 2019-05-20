Политика
Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в АрменииКоммерсантъ 08:16
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране. Он заявил, что благодарен всем, кто «откликнулся на его призыв» и блокировал суды.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Общество
В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера
Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
Обновлено в 08:20
Происшествия
Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда
Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Футбол
Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест
Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.
Обновлено в 07:19
Здоровье
В Белоруссии разрешат иностранцам употреблять гашиш и амфетамин во время Европейских игр
Иностранцам, которые приедут в Белоруссию на Европейские игры, разрешат употреблять наркотические вещества, но с рядом условий.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Энергетика
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть
Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Кино
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:32
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж
Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37