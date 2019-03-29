В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по КарабахуРИА Новости 10:02

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

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