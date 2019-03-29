Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по КарабахуРИА Новости 10:02
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
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Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив
Sputnik Армения14:31
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепа
Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Наука
Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные
Обновлено 27 марта в 04:33
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено в 15:25
Политика
На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика
Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено в 15:52
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Политика
Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Наука
У «тыквенных» лягушек есть кости, которые светятся через кожу
Ученые неожиданно обнаружили светящиеся узоры у двух видах тыквенных лягушек (Brachycephalus ephippium и Brachycephalu pitanga) при изучении спаривающихся крошечных лягушек.
Обновлено в 08:52
Наука
Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму
Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы
Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49