Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в АрменииРИА Новости вчера в 14:31

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

РИА Новостивчера в 14:31

Премьер-министр Армении призвал своих сторонников блокировать этим утром все суды в стране

Эхо Москвывчера в 23:16

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

РБКвчера в 16:42

В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов

ТАСС00:46

Никол Пашинян призвал к блокированию судов

Коммерсантъвчера в 13:24

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Lenta.ruвчера в 12:53

Давид Санасарян сказал, двери какого суда намерен заблокировать завтра утром

Sputnik Армениявчера в 14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 04:43
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться

Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Обновлено вчера в 22:06
Кино

«Джон Уик 3» возглавил американский прокат

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Сотрудников томского дома-интерната для престарелых и инвалидов обвиняют в краже денег у постояльцев

Уголовные дела возбудили по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц в крупном размере), их объединили в одно производство.
Обновлено вчера в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский политик. Лидер бархатной революции в Армении. Депутат Национального собрания Армении, руководитель фракции «Елк».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное