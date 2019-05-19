Пашинян объявил о «втором этапе революции» в АрменииРИА Новости вчера в 14:31

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

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