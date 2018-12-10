Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию "Решительное содействие" в Афганистане.

с чего всё началось

Армения не «горит» мыслью о вступлении в НАТО, заявил исполняющий обязанности премьер министра Никол Пашинян, сообщают «Известия». Тем не менее, Армения будет продолжать свои взаимоотношения с коалицией.

Политика Политика Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.

Политика Политика Песков оценил решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Киева о прекращении договора о дружбе с Россией, отметил, что подобный шаг является неуважением к народу Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.

Политика Политика Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием Арестованная американским судом по подозрению в связях со спецслужбами россиянка Мария Бутина попросила о слушаниях по вопросу о сделке со следствием, заявила ее защита.

Политика Политика Климкин сообщил о обещании ЕС рассмотреть новые санкции против России ЕС пообещал по просьбе Киева рассмотреть вопрос введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе.

Политика Политика Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.

Политика Политика Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле - соучастник убийства оппозиционного саудовского журналиста, колумниста американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Политика Политика Объявлены претенденты на звание человека года по версии Time Журнал Time огласил шорт-лист номинантов на звание «Человек года».

Политика Политика Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе

Политика Политика Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.

Политика Политика Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Армия и оружие Армия и оружие Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.