Политика

Пашинян исключил вступление Армении в НАТО
Капитал страны
11:58

Армения не «горит» мыслью о вступлении в НАТО, заявил исполняющий обязанности премьер министра Никол Пашинян, сообщают «Известия». Тем не менее, Армения будет продолжать свои взаимоотношения с коалицией.
Капитал страны11:58
с чего всё началось

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию "Решительное содействие" в Афганистане.
РИА Новости09:26

Подробнее о событии

Определено будущее отношений Армении с НАТО

Lenta.ru11:12

Премьер Пашинян высказался о возможности вступления Армении в НАТО

Взгляд.ру10:40

Пашинян рассказал о планах Армении в отношении НАТО

Газета.Ru09:41

У Армении нет желания становиться членом НАТО - Пашинян

Sputnik Армения09:38

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

ТАСС09:36

Пашинян заявил об отсутствии у Армении желания становиться членом НАТО

RT на русском09:34

Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО

РИА Новости09:26
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.
Обновлено в 12:42
Политика

Песков оценил решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Киева о прекращении договора о дружбе с Россией, отметил, что подобный шаг является неуважением к народу Украины.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:34
Политика

Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием

Арестованная американским судом по подозрению в связях со спецслужбами россиянка Мария Бутина попросила о слушаниях по вопросу о сделке со следствием, заявила ее защита.
Обновлено в 12:52
Политика

Климкин сообщил о обещании ЕС рассмотреть новые санкции против России

ЕС пообещал по просьбе Киева рассмотреть вопрос введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:46
Политика

Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.
Обновлено в 12:32
Политика

Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи

Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле - соучастник убийства оппозиционного саудовского журналиста, колумниста американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 12:43
Политика

Объявлены претенденты на звание человека года по версии Time

Журнал Time огласил шорт-лист номинантов на звание «Человек года».
Обновлено в 12:46
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе

Обновлено в 12:38
Политика

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор

Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.
Обновлено в 12:23
Политика

Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Высокопоставленная делегация армии Израиля 11 декабря посетит Москву

Делегация высокопоставленных израильских военных направится в Москву во вторник, 11 декабря. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Обновлено в 12:51
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Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский государственный деятель, политик. Премьер-министр Армении, исполняющий обязанности Премьер-министра Армении с 16 октября 2018 года. Лидер бархатной революции в Армении.
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