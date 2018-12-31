Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Пашинян и Путин договорились по цене на газГазета.Ru05:06
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Газета.Ru05:06
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Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Обновлено в 12:14
Политика
Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве
Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Политика
В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии
В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, сообщают информагентства.
Обновлено в 07:23
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проинформировал об увеличении числа погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске до четырех, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 10:26
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
Единоборства
Мейвезер одержал победу нокаутом над японским кикбоксером
Американский боксёр Флойд Мейвезер нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву на турнире RIZIN 14 в Сайтаме.
Обновлено в 11:17
Общество
«Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал «МБХ медиа»
«Яндекс» заблокировал основной канал «МБХ медиа» на своей платформе «Яндекс.Дзен», сообщает само издание.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек
Под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Дело по обстрелу автомобиля в Ингушетии передали в СК
Уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу, передано в Главное следственное управление СК РФ по Северному Кавказу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
В связи с трагедией в Магнитогорске на территории Челябинской области объявят траур. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.
Обновлено в 03:50
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США за шпионаж
Задержание гражданина США при проведении шпионской акции в Москве 28 декабря является продолжением недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине позавидовали стене на границе с Крымом
Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в эфире телеканала NewsOne выразил мнение, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва.
Обновлено в 11:29
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске разрушено 26 квартир
В жилом доме в Магнитогорске, где после взрыва газа частично обрушился подъезд, были разрушены 26 квартир.
Обновлено в 11:00
Политика
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу
Обновлено в 12:27
Политика
Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске
Если безопасность проживания в квартирах в доме Магнитогорска, где произошел взрыв газа, повлекший обрушение подъезда, вызывает хотя бы малейшие сомнения, жильцы должны быть расселены, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Магнитогорске
Два человека погибли при взрыве газа в подъезде многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Обновлено вчера в 17:11