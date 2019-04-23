Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с ПутинымРБК 09:52

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов. «Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!» — говорилось в сообщении.
Читать в источнике
Никол Пашинян
Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношения.
— Никол Пашинян, армянский политикRuposters.ru 11:23

Подробнее о событии

Пашинян дал Зеленскому полезный совет для переговоров с Путиным

Газета.Ru16:14

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

РБК09:52

Пашинян посоветовал Зеленскому быть с Путиным прямым и честным

RT на русском13:02

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

РИА Новости12:50

Пашинян раскрыл Зеленскому секрет общения с Путиным

Телеканал 360°12:31

Зеленскому дали совет по общению с Путиным

Lenta.ru11:35

Зеленскому открыли секрет общения с Путиным

URA.Ru13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия

По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски

Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Общество

В России выросло число детских суицидов

Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Самолет-разведчик США совершил полет у побережья Крыма

В понедельник, 22 апреля стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи Крыма.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт

Петербург с Москвой свяжет «высокоскоростное метро»

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика

МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу

Министерство иностранных дел России отреагировало на введение США очередных санкций в отношении Ирана, которыми они пытаются со 2 мая запретить закупку иранской нефти.
Обновлено в 15:57
Игры

Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ

В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.
Обновлено в 16:05
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне

Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах

В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Космос

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.
Обновлено в 16:26
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено в 10:03
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский политик. Лидер бархатной революции в Армении. Депутат Национального собрания Армении, руководитель фракции «Елк».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное