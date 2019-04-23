Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с ПутинымРБК 09:52

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Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов. «Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!» — говорилось в сообщении.

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

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