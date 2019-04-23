Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с ПутинымВзгляд.ру вчера в 13:49
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношения.
— Никол Пашинян, армянский политикRuposters.ru вчера в 11:23
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