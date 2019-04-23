Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с ПутинымРИА Новости 12:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношения.
— Никол Пашинян, армянский политикRuposters.ru 11:23
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