Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
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