Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

РБК16:42

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Lenta.ru12:53

Никол Пашинян призвал к блокированию судов

Коммерсантъ13:24

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

РИА Новости14:31

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан завтра с утра заблокировать все здания судов в республике

Эхо Москвы12:31

Давид Санасарян сказал, двери какого суда намерен заблокировать завтра утром

Sputnik Армения14:08

Премьер Армении призвал утром 20 мая блокировать все здания судов страны

ТАСС12:07
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Футбол

Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 17:28
Кино

Чак Норрис на танке Abrams поразил пользователей Сети

Известный актер, ветеран ВВС США и мастер единоборств 79-летний Чак Норис посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке.
Обновлено в 17:58
Экономика

Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Экономика

Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал

Видимо, ключевым фактором, который в будущем может вновь изменить базовые параметры для ПИИ в Узбекистане, станет ожидаемая банковская реформа — кредитный рынок в стране неразвит, внутренний долг почти отсутствует, банковские нормативы (три госбанка контролируют около 50% рынка) существенно жестче, чем в ЕС и РФ.
Обновлено в 18:13
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек

Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Политика

Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, согласно которой на 20 мая у лидера страны запланировано несколько мероприятий.
Обновлено в 10:48
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Авто

Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek

Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено в 11:24
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика

Китай обеспечивает КНДР в обход санкций

Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрениями, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Общество

В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов

Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Происшествия

На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах

Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Экономика

Покупатели рассмотрели китайские телевизоры

Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.
Обновлено в 18:13
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Армянский политик. Лидер бархатной революции в Армении. Депутат Национального собрания Армении, руководитель фракции «Елк».
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