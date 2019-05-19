Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в АрменииРБК 16:42
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере». «Утром в 8:30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», - заявил премьер-министр.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Футбол
Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки.
Обновлено в 06:56
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Двое ученых погибли на Шпицбергене
В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено в 17:28
Кино
Чак Норрис на танке Abrams поразил пользователей Сети
Известный актер, ветеран ВВС США и мастер единоборств 79-летний Чак Норис посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке.
Обновлено в 17:58
Экономика
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Экономика
Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал
Видимо, ключевым фактором, который в будущем может вновь изменить базовые параметры для ПИИ в Узбекистане, станет ожидаемая банковская реформа — кредитный рынок в стране неразвит, внутренний долг почти отсутствует, банковские нормативы (три госбанка контролируют около 50% рынка) существенно жестче, чем в ЕС и РФ.
Обновлено в 18:13
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1200 человек
Свыше 1200 человек погибли с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:32
Политика
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, согласно которой на 20 мая у лидера страны запланировано несколько мероприятий.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено в 12:51
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено в 11:24
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика
Китай обеспечивает КНДР в обход санкций
Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрениями, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Политика
Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Общество
В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Экономика
Покупатели рассмотрели китайские телевизоры
Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.
Обновлено в 18:13